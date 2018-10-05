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اقتصاد

توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة بشركة الكوك باستثمارات 100 مليون دولار

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
علياء فوزى
وقعت شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام إتفاقية إنشاء البطارية الثالثة وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بالشركة بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار مع شركة فاش ماش الأوكرانية.

ووقع العقد من جانب شركة الكوك المهندس/عبدالجليل توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة ومن جانب شركة فاش ماش الأوكرانية كوزك رئيس الشركة قائدة التحالف الفائز بالمناقصة.

حضر توقيع العقد بمقر الشركة القابضة الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية و السفير الأوكراني بالقاهرة هينادى لاتى بجانب فريق فنى من الجانبين والمهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ومن جانبه قال رئيس القابضة إن العقد يشمل توريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفني وبتكلفة إستثمارية قدرها (٩٩،٠٦) مليون دولار أمريكي، وشهدت المفاوضات دعم ومتابعة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

فيما أكد السفير الأوكراني أن الاستثمار هو الأكبر بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتم تمويل البطارية من خلال قرض مشترك مقدّم من مجموعة بنوك، وسوف يستغرق إنشاء البطارية حوالى عامين ونصف حتى تمام التشغيل بطاقة إنتاجية 560 الف طن سنويًا.

ويعتبر هذا المشروع حيويًا ونواة لتطوير الشركة وإعادتها إلى طاقتها المطلوبة حيث ان منتج الكوك مدخل رئيس في إنتاج الصلب وتعتمد عليه شركة الحديد والصلب المصرية في إنتاج أفرانها، وتعتبر شركة النصر للكوك الشركة الوحيدة المنتجة للكوك في منطقة الشرق الأوسط
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