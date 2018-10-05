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لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو _ اشرف العمدة
قدمت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر Miss egypt، لقبا لكل متسابقة من ال٢٢ متسابقة، وذلك تكريما لهم عن مجهودهم الذي بذلوه خلال فاعليات المسابقة، ومدى التزامهم، مجهودهم الذي بذلوه .

وجاء ذلك خلال حضور العديد من الفنانين وخبراء الموضة والمعنيين بالحدث برئاسة الدكتورة آمال رزق ، رئيسة المسابقة ويديرها لهذا العام فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتم إذاعة فيديو تسجيلي عن المسابقة ورقصت الفتيات رقصة أعقبتها التعريف بالفتيات عمرهن واماكن الدراسة .

يذكر أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانه ريم البارودي والفنان حسام الحسيني ، ياسر الحريري ، نادين اسامة ملكة جمال مصر لعام 2016، ايسل خالد فيس بيوتي ، ساندرا سعيد ميس ايجيبت انترناشيونال 2017، روان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2017، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ملكة جمال هولندا للسياحة والبيئة جوديث ليني، بتريسيا باكلار ملكة جمال العالم 2015، دكتور التجميل أحمد إبراهيم، المصور محمود عاشور، سفير النوايا الحسنة أيمن البياع، والدكتورة نور عثمان تجميل اسنان ، ميكب ارتست محمود مرشد .
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تهدى لقبا لكل متسابقة

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