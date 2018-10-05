مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بشوارع قطور ويشدد على الانضباط

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الخدمات الأمنية بمركز شرطة قطور، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيته للتعامل مع أي ظروف طارئة، في إطار جهود المديرية لضبط الحركة المرورية على الطرق وإعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين المرور.



وطالب مدير أمن الغربية، ضباط وأفراد الشرطة بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أي اعتداءات.



وشدد حسونة على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الخدمات الأمنية، إضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصري في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وحسن معاملة المواطنين وحل مشكلاتهم، منبها على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.