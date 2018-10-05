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أخبار العالم

روسيا ردا على حملة هولندا: لم نفصح بعد عن جنسية الصاروخ المسقط للطائرة الماليزية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
هاجمت روسيا قرار هولندا بطرد دبلوماسيين لموسكو على خلفية إدانات بالضلوع في هجمات إلكترونية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حملة "هوس التجسس" المعادية لروسيا في هولندا والمرافقة بحملة تسريبات في وسائل الإعلام حول هجمات إلكترونية مزعومة، تضر بالعلاقات الإنسانية بشكل كبير.

وتابعت الخارجية الروسية أن هولندا لم تعلق على بيانات وزارة الدفاع الروسية بشأن الصاروخ الذي دمر الطائرة الماليزية "أم اتش 17" في أوكرانيا 2014، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابعت الخارجية الروسية:" بما يتعلق بكارثة الطائرة الماليزية، ليس من الصدفة تم ذكرها، من الواضح أن هولندا ليس لديه أي شيء للإجابة على الحقائق حول جنسية الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية، والحجج الأخرى حول هذا الحادث الماسوي.

ووصفت الخارجية الروسية، حملة اتهام روسيا بالقيام بهجمات إلكترونية بأنها "حملة دعائية منظمة أخرى".

وجاء في تعليق إدارة الإعلام بالخارجية الروسية: "لاحظنا وجود ممثلي بريطانيا في المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الهولندية، والذي يؤكد بقوة "ريادتهم" في عدد الهجمات ضد روسيا. ومرة أخرى بالمصادفة "الغريبة" يتزامن مع اتهامات لندن لبلادنا بالقيام بهجمات إلكترونية ضد عدد من المنظمات، بما فيها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".


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