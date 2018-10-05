أبرز ما تناولته برامج التوك شو..البنك الإسلامى للتنمية يهنئ السيسى ويشيد بالإصلاحات الاقتصادية..القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل.وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف الكتب

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



البنك الإسلامي للتنمية يهنئ الرئيس السيسي على الإصلاحات الاقتصادية.

.



القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل.

.



وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف الكتب الدراسية.

.



متحدث النواب: إقرار قانون الإيجار بما يراعي مصلحة الجميع.

.



محافظ الدقهلية: إنشاء مترو أنفاق بالمنصورة بالتنسيق مع فرنسا.

.



شاهد.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مشروع وظيفتك جنب بيتك.

.



الكهرباء: مصر تبدأ تصدير التيار العام المقبل.

.



أحد أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل أسر عساف ياجورى.

.



طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان.

.



خناقة بين شيخين على الهواء والمذيع ينهي الحلقة.

.



نجل شقيق الأديب عباس محمود العقاد يهدد بإغلاق المتحف.

.



خطوات جديدة لتأمين حسابك على فيسبوك بعد اكتشاف ثغرة أمنية.

.

