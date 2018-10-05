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محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
وسط أجواء من البهجة والفرحة شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الإحتفال بتخريج دفعة يوليو وسبتمبر 2018 لطلبة البكالوريوس والتى تضم 248 خريج فى مختلف الكليات والتخصصات بالأكاديمية، وذلك بحضور السفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق والدكتور يوسف راشد نائبًا عن وزير التعليم العالى والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والقيادات التنفيذية والأمنية ، علاوة على عدد كبير من أسر الخريجيين .

حيث حرص اللواء أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة لأبناءه الخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على هذا النجاح والتفوق والذى يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أوالطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم .

كما أكد أحمد إبراهيم على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هى الشمعة التى ستساهم مع جامعة أسوان فى دفع وتطوير منظومة العمل العام فى أسوان باعتبارها منارة علمية هامة، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لمنظومة التعليم الجامعى بالمحافظة بجناحيها سواء جامعة أسوان أوالأكاديمية العربية ليصبحا قاطرة التنمية وبيت الخبرة التى تعتمد عليهما المحافظة للإستفادة من إمكانياتهما العلمية والتكنولوجية وإستثمارها فى تنفيذ المزيد من المشروعات بمختلف القطاعات .

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بطابور أعضاء هيئة التدريس الذين تقدمهم محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ، تلاه طابور الطلاب الخريجين ثم السلام الوطنى .

واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين وتسليم اللواء أحمد إبراهيم والدكتور إسماعيل عبد الغفار الهدايا التذكارية لأوائل الخريجين .
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور
محافظ أسوان يشهد احتفالية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة..فيديو وصور

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