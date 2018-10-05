هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

اختارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فستانًا باللونين الأحمر والأسود من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب لحضور أسبوع الموضة في باريس.



وقد تميز الفستان بنقشته الفريدة جدًا وتداخل ألوانه مع القليل من الأبيض، كما أنه أظهر جسم هيفاء الممشوق بطريقة أنيقة وجذابة للغاية.



يشار إلى أن هيفاء نشرت صورتها وفي الخلفية برج إيفيل عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

