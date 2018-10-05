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أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تخطط لغلق مقرات ومستشفيات الأونروا في القدس المحتلة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعتزم تل أبيب إغلاق جميع مؤسسات وكالة "الأونروا" للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة "من أجل إنهاء أكذوبة اللاجئين الفلسطينيين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن سلطات البلدية الإسرائيلية في القدس وضعت خطة تتضمن إنهاء عمل الوكالة في المدينة وإغلاق مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال.

كما تعتزم السلطات الإسرائيلية أن تنهي تعريف مخيم شعفاط، شمال القدس بأنه مخيم للاجئين، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن قرار الرئيس الأمريكي شجع بقطع التمويل المالي للأونروا شجع إسرائيل على اتخاذ إجراءات بحق الوكالة.

وبينت الصحيفة أن هذا المخطط تمت صياغته بواسطة تل أبيب وواشنطنن ومن المقرر أن يعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصديق قريبا.

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