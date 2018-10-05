ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التقرير النهائي عن حق الإسكان في مصر أمام الأمم المتحدة مارس القادم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
اختتمت ليلاني فرحة المقررة المعنية بـالحق في سكن ملائم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيارة رسمية الى مصر ، حيث تناول تقريرها الصحفي تعارض مع النقاط التي صرحت بها فيما يتعلق بملف الإسكان في مصر.

ومن المقرر أن تقوم بتقديم تقريرها النهائي الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال شهر مارس ٢٠١٩ ، وذلك استنادًا إلي كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحصلت عليها خلال زيارتها الرسمية ولقاءاتها مع عدد من المسئولين المصريين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

ترشيحاتنا

بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

المصري يعاود اللعب على ملعبه مجددا محليا بعد توقف 6 سنوات

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ضبط تشكيل عصابي بحوزته أكثر من 100 كجم حشيش بالقليوبية

من هو صاحب فكرة تدمير خط بارليف بـ خراطيم المياه؟

أشخاص ممنوعون من عمليات تكميم المعدة .. تعرف عليهم

الأزمات الاقتصادية تقوي العلاقات الخليجية .. مساعدات مالية ضخمة من السعودية والإمارات والكويت لنجدة البحرين والأردن والعراق

سونيا الحبال: الزوجة عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة

بعدما فرح جدته.. منى الشاذلي تهديه أكبر شيك حجما

المركز الإعلامي لحزب الوفد يعقد اجتماعه الأول برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة..صور

زلزال شديد يضرب شمال اليابان

نصائح الأزهر الشريف للوالدين حال اكتشاف تعرض طفلهما للتنمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟