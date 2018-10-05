التقرير النهائي عن حق الإسكان في مصر أمام الأمم المتحدة مارس القادم

اختتمت ليلاني فرحة المقررة المعنية بـالحق في سكن ملائم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيارة رسمية الى مصر ، حيث تناول تقريرها الصحفي تعارض مع النقاط التي صرحت بها فيما يتعلق بملف الإسكان في مصر.



ومن المقرر أن تقوم بتقديم تقريرها النهائي الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال شهر مارس ٢٠١٩ ، وذلك استنادًا إلي كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحصلت عليها خلال زيارتها الرسمية ولقاءاتها مع عدد من المسئولين المصريين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.