ريهانا تشارك بدورة تدريبية لتعليم النساء العربيات كيفية استخدام مستحضراتها التجميلية

زارت النجمة العالمية ريهانا مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في دورة تدريبية لتعليم النساء العربيات كيفية استخدام مستحضراتها التجميلية Fenty Beauty.



وفي حديث لها مع برنامج MBC Trending، قالت ريهانا إنها معجبة بمكياج النساء العربيات وأثنت عليه بالقول "أنتم تعرفون جيدًا كيفية وضع المكياج ولهذا السبب كنت متحمسة للمجيء الى هنا والمشاركة في هذه الدورة التدريبية."



وأضافت "تعلمت الكثير من النساء اللواتي شاركن بهذه الدورة وتعرفت ريهانا على نساء من جنسيات مختلفة وتواصلت معهن بشكل مباشر.