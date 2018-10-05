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فن

ياسمين نيازي تطرح أغنية كداب..فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
طرحت المطربة الشابة ياسمين نيازي، أغنيتها الجديدة "كداب"، عبر قناة "أي ميديا ميوزك برودكشن" بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات هاني صارو وألحان وتوزيع أحمد عبدالسلام وميكس هاني محروس.

من جانب آخر تستعد "ياسمين" لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "هرقص مصر" بالتعاون مع شركة "آي ميديا برودكشن"، وهو أول إنتاج مشترك بينهم، وقام بتنفيذ الألبوم المنتج الفني فادي صبحي.

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