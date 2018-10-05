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فن

25 أكتوبر.. أول حفلات ابن عربى فى مصر بعد غياب 3 سنين

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تستعد الفرقة المغربية ابن عربي بأولى حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب 3 سنين، تطل خلالها على مسرح الساقية، مساء الخميس 25 أكتوبر.

هذه الحفلة تأتي فى افتتاحية جولة ابن عربي الغنائية بين القاهرة والإسكندرية، التى تعيدها لمصر بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات عن آخر حفلاتها، وتفاجئ خلالها جمهورها المصرى بالعرض اللايف الأول لألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، والذى يضم فى جعبته 10 أغنيات مختلفة بعضها بأسلوب ابن عربي المعتاد والبعض الآخر تقدم خلاله قصائد وألحان من التراث الصوفي بشكل موسيقي جديد.

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25 أكتوبر.. أول حفلات ابن عربى فى مصر بعد غياب 3 سنين

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