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أخبار العالم

فرنسا تحكم بالسجن على المصري 8 سنوات في تهم متعلقة بالإرهاب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
قضت محكمة الاستئناف في فرنسا بالسجن 8 سنوات على داعية يطلق عليه لقب "المصري" ويسمى نائل فاراتشيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبحسب صحيفة "بريونيون" الفرنسية، فإن نائل فاراتشيا داعية سلفي، ملقب باسم "المصري"، حكم عليه بعقوبة قسوى بالسجن 8 سنوات مع إمكانية تنفيذ ثلثي المدة في حالة الالتزام.

وكانت النيابة قد طالبت بسجنه لمدة 10 سنوات، ويتهم هذا الشاب البالغ من العمر 24 عاما بالانضمام إلى عصابة خارج القانون، حثت العديد من الشباب من إقليم لا ريونيون، على السفر للجهاد في سوريا، مشيرة إلى أن واحد من هؤلاء الشباب ثبت مقتله في العراق.

كما يشتبه في أن "المصري" كان يخطط لتفجير اعتداء في لا ريونيون.

وكان الشاب قد اعتقل في 2 يونيه 2015، ضمن حملة لمكافة الإرهاب، ونقل إلى باريس، ومنذ حينها وضع قيد الاعتقال ضمن القضية.


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