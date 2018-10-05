مينا عطا لـ صدى البلد: هذه شروطي لتقديم برنامج بمفردي

قال المطرب مينا عطا إنه يتمني أن يقدم برنامج فني بمفرده في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تجربة برنامج " باب الغنا " الذي يذاع علي راديو "9090 ".



تابع في تصريح لصدى البلد: يمكن أن أقدم برنامج مفردي لو جاءت لي فرصة مناسبة تحمل العديد من المفاجآت بعيد عن الفكرة التي أقدمها في هذه الفترة، كل ما يشغل بالي هو الجمهور الذي أصبح يثق بي فدوري أن أقدم موضوعات هادفة الشباب أصبح لديه وعي كبير والسوشيل ميديا لا تترك أحد في حاله واذا لم يعجبه الموضوعات أو أهداف البرنامج سوف يعلن.



