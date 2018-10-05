ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مينا عطا لـ صدى البلد: هذه شروطي لتقديم برنامج بمفردي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قال المطرب مينا عطا إنه يتمني أن يقدم برنامج فني بمفرده في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تجربة برنامج " باب الغنا " الذي يذاع علي راديو "9090 ".

تابع في تصريح لصدى البلد: يمكن أن أقدم برنامج مفردي لو جاءت لي فرصة مناسبة تحمل العديد من المفاجآت بعيد عن الفكرة التي أقدمها في هذه الفترة، كل ما يشغل بالي هو الجمهور الذي أصبح يثق بي فدوري أن أقدم موضوعات هادفة الشباب أصبح لديه وعي كبير والسوشيل ميديا لا تترك أحد في حاله واذا لم يعجبه الموضوعات أو أهداف البرنامج سوف يعلن.

ترشيحاتنا

سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يصاب بالتسمم أثناء زيارته للبصرة

بن سحيم يهاجم أمير قطر: 468 يوما مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم

الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

فرنسا تحكم بالسجن على المصري 8 سنوات في تهم متعلقة بالإرهاب

قوات الاحتلال تستهدف نقطة طبية على حدود غزة

وزير التعليم: مدارس الحكومة ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية

حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى

نصائح الأزهر الشريف للوالدين حال اكتشاف تعرض طفلهما للتنمر

توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة بشركة الكوك باستثمارات 100 مليون دولار

برلمانية تطالب باستقطاع تبرعات من صندوق تحيا مصر لحل أزمة المصانع المتعثرة

روسيا ردا على حملة هولندا: لم نفصح بعد عن جنسية الصاروخ المسقط للطائرة الماليزية

طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟