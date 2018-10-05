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فن

مزيكا فى السطح.. أجدد حفلات إيقاعات توم توم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد عازف الإيقاع سام شعبان لإحياء أجدد حفلات مشروع هالموسيقي "توم توم"، وذلك ضمن مشاركته فى إحياء الموسم الجديد من ليالي مهرجان "مزيكا فى السطح"، على مسرح درب 1718 بمصر القديمة، فى الثامنة مساء الجمعة 12 أكتوبر.

"توم توم" هو الاسم الذى اختار شعبان ليعبر عن تجربة ألبومه الموسيقى الأول، يعيد خلاله إحياء أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية على طريقته الخاصة، منها لرموز الموسيقى العالميين "Sonny Rollins"، و"Dizzy Gillespie"، و"Chick Corea"، معتمدا على "تيمة" الإيقاعات بلمساته على الدرامز.

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