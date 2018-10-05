المركز الإعلامي لحزب الوفد يعقد اجتماعه الأول برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة..صور

عقد الاجتماع الأول للمركز الإعلامي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وبحضور الدكتور ياسر الهضيبي المشرف العام على المركز، والمتحدث الرسمي باسم الحزب ، وحضور اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب الاتصال السياسي، وممدوح دسوقي مدير المركز الإعلامي وباقي أعضاء المركز، وذلك لاختيار كوادر شبابية تتعاون مع المركز الإعلامي ومده بـ أخبار و فعاليات لجان حزب الوفد بالمحافظات وقد تم ترشيحها من قبل أعضاء اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد عبد المجيد رئيس اللجنة النوعية للشباب وجمال شحاته مقرر عام اللجنة.



وقد أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب أنه كان حريصا كل الحرص على حضور اجتماع الشباب بعد أن أبلغه جمال شحاتة عضو الهيئة العليا بالاجتماع، قائلا:" رغم كل انشغالاتي فقد لبيت دعوة الأخ جمال شحاتة، والذي نعتز به داخل بيت الأمة لما يقوم به من دور فعال من أجل الحزب والوطن لذا حرصت على أن أكون بينكم اليوم داعمًا ومؤيدا ومناصرا لكم".



وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه كان حريصا منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية رئاسة حزب الوفد وتحديدا في أول خطاب لي أعلنت في وضوح كامل أن الشباب سوف يكون لهم الدور القيادي و الريادي في الفترة القادمة ولم يكن حديثًا عابرًا ولكنه كان حديثًا عن قناعة كاملة بدور شباب الوفد ولهذا أتحدث معكم ايضا بوضوح وامانة لان شباب الوفد حينما اتناقش معهم في كثير من الامور فأؤكد لكم ان شباب الوفد لديهم من الوعي والثقافة والفكر والحس السياسي ما يفوق أي شباب أخر وهذه حقيقة أنا رايتها من خلال الاجتماع و المناقشات مع الشباب الوفد وهذا هو شباب الوفد الذي تلقي من أبائه وأجداده أصول العمل السياسي والالتزام الحزبي السليم ولديه من تراكم الخبرة والحنكة السياسية ما يمتد الي مئة عام.



وأوضح "ابو شقة" أنه لابد ان تكون كوادر سياسية شبابية مدربة علي أعلي مستوي فكريا وثقافيا وإجتماعيًا وسياسيًا وتشريعيًا حتى تكونوا قادة المستقبل و نحن الآن نتحدث بشكل صريح انه في انتخابات الرئاسة 2022 سوف ندفع بشاب في انتخابات الرئاسية.



وتابع ان الركائز الاساسية التي تم التأسيس لها داخل حزب الوفد، هي الاهتمام بالشباب والمرأة خاصة انهم الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها سياسية الحزب في المرحلة القادمة وهي ان نكون أمام دعم كامل للشباب والمرأة والجميع يعلم أن الشباب والمرأة في بيت الامة خلال الفترة الاخيرة لهم دورًا قويًا في التواجد بالشارع المصري من خلال الانشطة والمجالات التي ندعمها جميعا، مشيرا الي أن حزب الوفد يساند شباب اقوياء متمسكون بمبادئ وثوابت وتقاليد وقيم ومواقف حزب الوفد، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة الوفدية.



مؤكدًا أن الحزب فخور بهذه الكوكبة من شباب الوفد المصري والذي نتطلع لهم جميعا ان يكونوا قادة المستقبل وكذلك بالنسبة للمرأة ولهم كل الدعم بكل ما نستطيع وما نملك ولأنه لن تكون هناك مسيرة قوية حقيقية في الشارع المصري ولن نكون أمام حزب قوي يحتل المكانة اللائقة التي نليق به كحزب يمتد بجذوره التاريخية الي مائة عام الا إذا كنا شباب ومرأة ووفدين أقوياء مدافعين ومحافظين على ثوابت ومبادئ ومواقف الوفد.



من جانبه توجه الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بالشكر الي المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد، علي دعمه للشباب في كافة ما يصب في مصلحة حزب الوفد العريق.



واضاف الهضيبي موجهًا حديثة للشباب قائلا:" المستقبل لكم وانتم القادمون لقيادة الوفد و الوطن، ولابد من العمل الجاد وعدم الارتكان للسلبية و العمل من اجل الحصول علي مناصب حزبية، وضرب مثلا بالزعيم سعد زغلول حيث ان المرحلة التي قاد فيها حزب الوفد الامة المصرية كانت مرحلة صعبة وعمل علي طرد المستعمر الانجليزي ، رغم انه لم يكن الاكثر مالًا حيث كان يوجد شعراوي باشا ، ولم يكن الاكثر فقهًا للقانون حيث كان يوجد مصطفي باشا فهمي ، ولم يكن الاكثر ثقافة حيث كان يوجد احمد لطفي، ولكن المرحلة كانت تتطلب الزعامة التي وجدت في شخصية سعد زغلول ولهذا إلتف الشعب المصري حولة من أجل هذه الزعامة.



واكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، للشباب ان من يقدم منهم اداء طيبا سيتم اختيارة متحدث رسمي للجنة العامة في المحافظة التابع لها وذلك لتقديم صورة حقيقية ايجابية عن شباب الحزب في الاعلام.



وقال ان الاهتمام بوسائل الاعلام المرئية و المسموعة و المقروئة امر هام جدا خاصة ان الإعلام هو من يبرز للجمهور ما تقوم به من انجازات حقيقة علي أرض الواقع.



وأكد محمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب عن ضرورة عمل الشباب بما يخدم الوفد والصالح العام للوطن وحثهم على المشاركة الإيجابية من خلال العمل الحزبي في الشارع وأكد على وجود ورش عمل لتنمية مهارات الشباب السياسية والثقافية والإعلامية.



ومن جانبه قال جمال شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أتوجه بالشكر والعرفان للمستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد على دعمة الدائم للشباب الوفدي في جميع المحافظات، وهذا ليس بغريب عليه خاصة كان داعما للشباب وهو في منصب السكرتير العام.



وتابع لانه يحرص كل الحرص على عدم الزج بالشباب في أي صراع يدور على السطح الوفدي وهذا أمر يحسب له بشكل كبير لأنه يحرص كل الحرص على الشباب الوفدي.

