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أخبار العالم

قوات الاحتلال تستهدف نقطة طبية على حدود غزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقطة طبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بالقذائف المدفعية، بحسب بيان للناطق باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة.

وأوضح القدرة أن النقطة تقع في قرية خزاعة، شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، قرب المناطق الحدودية مع أراضي الـ48.

وأضاف أن قذيفة إسرائيلية ضربت الموقع، ما أدّى إلى أضرار في المحتويات، دون الإشارة إلى خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك وسط دعوات أطلقتها اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء الخميس، لمشاركة واسعة في جمعة "الثبات والصمود" اليوم في مخيمات العودة على السياج الأمني بقطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في غلاف قطاع غزة، وإعادة نشر بطاريات منظومات "القبة الحديدية" تحسبا لأي طارئ على جبهة غزة.


جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تجاه القطاع، متوعدا حركة حماس بـ"ضربة قاسية جدًا" حال ردت على عقوبات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على قطاع غزة، بتوجيه الغزيين نحو السياج الأمني الفاصل في القطاع المحاصر والتصعيد ضد إسرائيل.


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