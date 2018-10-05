ابن راغب علامة يمنع والدته من الرقص .. فيديو

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوزره بنشر مقطع فيديو له من حفل حضره زوجته وابنه خالد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



وظهر في الفيديو زوجة الفنان اللبناني وهى ترقص على أغنية "اللى باعنا خسر دلعنا"، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها .



تفاعل راغب مع الفيديو معجب بالتصرف الذي قام به ابنه خالد ، مقدما له التحية أمام الجميع تعبيرا عن إعجابه بموقفه .