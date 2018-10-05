طبيب تجميل: الأذن الخفاشية عبارة عن نمو الأذن بشكل غير طبيعي

قال الدكتور صابر عبد المقصود، استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال وعضو الجمعية الدولية لجراحي التجميل يجب أن نشعر باهتمام كبير بمظهرنا لأننا أكبر حكام وقضاة على أنفسنا، لذلك نجد كثيرين ممن لم يؤتوا الجمال الفاتن راضين عن أنفسهم تمام الرضا لأنهم ينظرون لأنفسهم نظرة كمالٍ وتقدير.



وأضاف عبدالمقصود أن الأذن عندما تظهر بشكل غير طبيعي كالأذن البارزة , حيث أن المكان الطبيعي للأذن هو على جانبي الرأس ويكونان قريبين منه بشكلٍ يجعلهما خارج نطاق ملاحظتنا اليومية لكن عندما يبتعد الأذنان عن الرأس ويخلان بشكل الرأس العادي المحفور في عقولنا الباطنة عندها تبدأ الملاحظة، ويبدأ أصحاب الأذن البارزة في محاولة تغطيتها وإخفائها طوال الوقت بإسدال الشعر عليها.



وأكد أن الأذن الخفاشية عبارة عن نمو الأذن بشكلٍ غير طبيعي أو أكثر من المعتاد أو نوع من أنواع التشوه في نمو غضروف الأذن يؤدي إلى ظهورها بشكلٍ أكبر من المعتاد وجعلها بعيدة عن الرأس بشكلٍ ظاهر لا يمكن ألا يلاحظ.



وأوضح استشاري جراحة التجميل أن أصحاب الأذن الخفاشية يلجأوا الى تحسين صورتهم بعمليات التجميل عندما يشعروا في ذلك وسيساعدهم ذلك في تحسين حياتهم عندها تكون لهم كامل الحرية في اختيار القيام بالعملية.