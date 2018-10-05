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أخبار العالم

سائح يدفع 3000 يورو بعد جمعه حفنة من رمال من شواطئ سردينيا كـ تذكار

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
حسن محرم
فرضت جزيرة سردينيا غرامة على أحد الأجانب خلال مغادرته من مطار مع حمل حفنة من رمال شواطئها الاستثنائية.

وذكرت صحيفة "ليز أيكو" الفرنسية أن سردينيا الواقعة في البحر المتوسط، تضم شواطئ برمال بيضاء مذهلة، لهذا لا تتردد أن تفرض عقوبات مشددة على السياح الذين يحاولون أخذ معهم عينة من هذه الرمال في حقائبهم، تبين الصحيفة أن سلطات في المطار مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الصحيفة ألى أن القانون في سردينيا ينص على غرامة تصل إلى 3000 يورو لأي شخص يقوم بهذا.

وبحسب صحف محلية، فإن سائح من أصول إيطالية ويعيش في الولايات المتحدة دفع هذه الغرامة بعد محاولته أخذ في حقيبته كمية من الرمال البيضاء التي جلبها من شواطئ الجزيرة، كتذكار.

ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة، نشرت السفارة الألمانية في سردينيا تغريدة تطالب مواطنيها بعدم مخالفة هذه القوانين أو محاولة الحصول على رمال من الشواطئ والخروج بها من المطار.

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