حملة استرداد حق الشعب تواصل إزالة التعديات في كفر الشيخ.. صور

تتواصل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بكفر الشيخ، في حملة استرداد حق الشعب والتي تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة بالبرلس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة المُتعدى عليها.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، مضيفًا أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.



وأضاف المحافظ، لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.