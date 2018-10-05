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محافظات

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصر أنور المعداوي في كفر الشيخ

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أقام قصر ثقافة أنور المعداوي ندوة وورشة عمل بعنوان " ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي"، بالتعاون مع مؤسسة أجيال مصر برنامج قيم وحياة قدمتها أمينة عبد الفتاح منسق عام البرنامج وبحضور طلاب وطالبات مدرسة الزهراء الابتدائية وبعض أولياء الأمور، وتحدثت فيها عن أسس الحوار الراقي بين أفراد المجتمع وكذلك تأسيس الاسلام لأسس الحوار مع الآخر و تقبله والعمل على الوصول إلي حلول وسط تجمع ولا تفرق.

كما استكمل القصر مشاركته في فعاليات معرض كفر الشيخ للكتاب وذلك بعرض لفريق الكورال الذي قدم كوكتيل أطفال.. " واه ياعبد الودود ‘. اسمي .. يونس .. كل بلاد الدنيا.. داري ياقلبي.. الشاطر عمرو.. زعزوعة.. اتفضل قهوة.. صغيرة ع الحب.. الحلوة دي.. وكوكتيل وطن .

وأقيمت ورشة خزف بإشراف الدكتور لمياء كرم صافي ، وفي ختام فعاليات المعرض قدم فريق المسرح مسرحية " باب الجنة " تاليف محمد عبد الحافظ ناصف إخراج حسن عباس .

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