ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

ظهرت الفنانة الجميلة ريم البارودي بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال حضورها في حلف ملكة جمال مصر Miss Egypt، والتي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم، وقد ارتدت ريم فستانا باللون السيلفر اللامع، وذلك من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله.



وتميز فستان ريم بذيل قصير، من نفس لون الفستان، وهو ما اعطاها إطلالة انيقة للغاية، وقد تركت شعرها منسدلا بشكل مموج على اكتافها، لتبرز من جمال إطلالتها، حيث أشرف على تسريحة شعرها مصفف الشعر هيما شو، ولكن القصة من توقيع حمو.



وقد اختارت ريم بعض اللمسات البسيطة من المكياج فقد اخترات أبرز جمال عينيها الواسعتين، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وذلك حتى تبرز اطالتها بشكل مميز، وأنيق للغاية.



ولم تتكلف ريم في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بارتداء قرطين بنفس لون الفستان مع شنط باللون الرمادي، وحذاء باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الانيقة والمميزة.



واليكم الصور التي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري..