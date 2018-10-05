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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا:فرع أسوان قلعة علمية بجنوب مصر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب فرع الأكاديمية بأسوان بيوم تخرجهم .

جاء ذلك خلال حفل التخرج الذى حضره اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والسفير عبد العظيم الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق والدكتور يوسف راشد نائبًا عن وزير التعليم العالى والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والقيادات التنفيذية والأمنية ، علاوة على عدد كبير من أسر الخريجيين .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أهمية المبنى الجديد لفرع الأكاديمية بأسوان والذى يمثل عبقرية المكان ومن أهم القلاع العلمية للأكاديمية بجنوب مصر والذى لا تقل أهميته عن أي من الصروح الأخرى فى مصر والوطن العربى، مشيرًا إلى ضرورة الإسثتمار فى البشر بالإهتمام المتواصل بأعضاء هيئة التدريس وصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية من أجل نقلها لإبنائنا الطلاب الذين نراهن بهم لمستقبل أفضل بإعتبارهم شباب مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل والتعامل مع مفاهيم العصر .

كما أشاد إسماعيل عبد الغفار بدعم المحافظة المستمر للأكاديمية لتؤدى رسالتها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها بجانب دورها فى خدمة المجتمع من خلال مشاركتها الفعالة فى مختلف المشاريع التنموية التى تشهدها المحافظة .
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا:فرع أسوان قلعة علمية بجنوب مصر
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا:فرع أسوان قلعة علمية بجنوب مصر
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا:فرع أسوان قلعة علمية بجنوب مصر

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