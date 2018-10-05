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طبيب: الساسي هي أحدث الطرق العلمية في عالم جراحات السمنة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور وائل شعلان، استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير، زميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا وانجلترا أن عمليات الساسى أو المعروفة بعمليات تحويل التقسيم الثنائى تعتبر من أحدث الطرق العلمية والجراحية فى عالم جراحات السمنة وتجمع بين تحويل المسار المصغر وتكميم المعدة.

وقال شعلان إن عمليات الساسى هى من أحدث عمليات السمنة على مستوى العالم و أكثرهم فاعلية فى الشفاء من مرض السكر من النوع الثانى , كما تمت تسميتها أيضًا بثنائية التقسيم لأن الطعام يوجد أمامه مسارين المسار الطبيعى "المرئ والمعدة والإثنى عشروالأمعاء , ومسار من المعدة إلى الأمعاء مباشرة عن طريق الوصلة بين المعدة و الأمعاء.

وأوضح أن عمليات الساسى مثلها مثل باقى جراحات السمنة، تتمثل المخاطر فى نسبة ضئيلة جدا تكاد لا تذكر كمثيلاتها من عمليات السمنة المتقدمة .

وأشار استشاري الجراحة أن السمنة تعد من أكثر الأمور التي تهدد الصحة بشكل عام وصحة الحوامل والحمل و الجنين بشكل خاص،كونها تؤدي الى حدوث بعض مشاكل الحمل والتي من الممكن أن تؤثر على صحة الحامل مثل ارتفاع ضغط الدموالاصابة بسكري الحمل لذا يجب من إنقاص الوزن قبل الزواج والحمل .

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