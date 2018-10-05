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أخبار العالم

زلزال شديد يضرب شمال اليابان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
هز زلزال قوي جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان، اليوم الجمعة، في منطقة شهدت الشهر الماضي واحدا من أقوى الهزات في البلاد.

ووقع الزلزال الساعة 8.58 صباحا بالتوقيت المحلي، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة، بحسب "رويترز".

وقالت إنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.

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