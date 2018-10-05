فرانس 24: الجمهوريون يخططون للتصويت لتعيين كافانو للمحكمة العليا رغم الاتهامات..السبت

على الرغم من التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيق الفيدرالي ضد بريت كافانو، مرشح ترامب للمحكمة العليا، بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي، إلا أن الجمهوريين يخططون للتصديق على تعيينه السبت المقبل.



وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية أن النواب الجمهوريين الذين لا يرون أي تهمة رسمية ضد كافانوا في الوقت الحالي، ينوون تنظيم تصويت لتأكيد تعيينه للمحكمة العليا، في السادس من أكتوبر، السبت.



وأوضح رئيس لجة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ، الجمهوري تشاك جراسلي:" القاضي كافانو من المفترض أن يتم التصديق عليه السبت المقبل، ونأميل خلال الـ 48 ساعة أن يصل إلى المحكمة العليا".