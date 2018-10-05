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أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يصاب بالتسمم أثناء زيارته للبصرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
أصيب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق بالتسمم في طريقه لزيارة لمحافظة البصرة، ونقل لتلقي العلاج.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سفير الاتحاد الأوروبي، رامون بليكوا، عانى بشكل مفاجئ من أزمة صحية غير مسبوقة، تبين تعرضه للتسمم بسبب مياه ملوثة.

وكشف بليكوا في تغريدتين تعرضه للتسمم بسبب تناوله مياه ملوثة، وقيام طبيب اليونسيف بتشيخيص حالته.

وسخر بليكوا من تردي الخدمات والمياه في البصرة التي كان في طريقه لزيارتها بالقول "لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن".

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