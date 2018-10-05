احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

احترقت 18 سيارة في منطقة تبوك بعد انقلاب ناقلة وقود "ديزل" واشتعال الوقود المتسرب منها.



وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الدفاع المدنية بمنطقة تبوك باشر حادث إنقلاب ناقلة ديزل بسبب تسرب الووقد إلى شارع فرعي محاذي ونتج على إثرها وفاة سائق من جنسية أسيوية، كما تسبب في اشتعال 18 سيارة أخرى.



ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل انقلاب الشاحنة، لكن الصور أظهرت حرائق هائلة وتفحم وجهات بعض المنازل.



