تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا خاص بدرجات الحرارة اليوم الجمعة على عدد من محافظات الجمهورية،على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 33، الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 24

مطروح: العظمى29، الصغرى 21

الإسماعيلية: العظمى 32، الصغرى 20

السويس: العظمى 32، الصغرى 20

شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 26

بني سويف: العظمى 34، الصغرى 22



