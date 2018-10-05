تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا خاص بدرجات الحرارة اليوم الجمعة على عدد من محافظات الجمهورية،على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 33، الصغرى 22
الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 24
مطروح: العظمى29، الصغرى 21
الإسماعيلية: العظمى 32، الصغرى 20
السويس: العظمى 32، الصغرى 20
شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 26
بني سويف: العظمى 34، الصغرى 22
القاهرة: العظمى 33، الصغرى 22
الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 24
مطروح: العظمى29، الصغرى 21
الإسماعيلية: العظمى 32، الصغرى 20
السويس: العظمى 32، الصغرى 20
شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 26
بني سويف: العظمى 34، الصغرى 22