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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
توك شو
عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا خاص بدرجات الحرارة اليوم الجمعة على عدد من محافظات الجمهورية،على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 33، الصغرى 22
الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 24
مطروح: العظمى29، الصغرى 21
الإسماعيلية: العظمى 32، الصغرى 20
السويس: العظمى 32، الصغرى 20
شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 26
بني سويف: العظمى 34، الصغرى 22

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