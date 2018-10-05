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تعليم

وزير التعليم : نراقب أداء المدارس اليابانية يوميا حرصا على نجاحها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن كافة المدارس المصرية اليابانية تعمل بشكل ممتاز، قائلًا : نحن نراقب الأداء للتجربة الجديدة يومًا بيوم، ونبذل الجهد لتوفير كل عناصر النجاح لهذه المنظومة التعليمية الوليدة والواعدة.

وأوضح الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن إدارة المدارس المصرية اليابانية ترحب دائمًا بالتواصل المباشر مع أولياء الأمور للتعرف على كافة المتطلبات لتقديم كافة الحلول السريعة.

جدير بالذكر أن هناك 34 مدرسة يابانية تم افتتاحها رسميًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2018 /2019، وقد أسفرت المرحلة الأولى بتنسيق القبول بالمدارس اليابانية، عن قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الـ34 مدرسة، وبلغ عدد المعلمين المقبولين في الـ34 مدرسة 679 معلمًا ومعلمة، إضافة إلى المديرين والوكلاء والإداريين والمعاونين.

وبالنسبة لأماكن هذه المدارس فبيانها كالتالي:

في محافظة القاهرة: المدرسة المصرية اليابانية 1 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالقاهرة الجديدة.

وفي محافظة الجيزة: المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

وفي محافظة الإسكندرية: المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 1، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.

وفي محافظة بورسعيد: المدرسة المصرية اليابانية بحي العرب.

وفي محافظة السويس: المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.

وفي محافظة دمياط: المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

وفي محافظة الدقهلية: المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.

وفي محافظة الشرقية: المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر، والمدرسة المصرية اليابانية 1 بمدينة العاشر، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بمدينة العاشر.

وفي محافظة القليوبية: المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.

وفي محافظة كفر الشيخ: المدرسة المصرية اليابانية ببيلا.

وفي محافظة الغربية: المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، ومدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود.

وفي محافظة المنوفية: المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.

وفي محافظة البحيرة: المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.

وفي محافظة الإسماعيلية: المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.

وفي محافظة بني سويف: المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.

وفي محافظة الفيوم: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم، والمدرسة المصرية اليابانية بسنورس.

وفي محافظة المنيا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.

وفي محافظة أسيوط: المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.

وفي محافظة قنا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.

وفي محافظة أسوان: المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد.

وفي محافظة البحر الأحمر: المصرية اليابانية 1 بالغردقة، والمصرية اليابانية 2 بالغردقة.

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