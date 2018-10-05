تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، على النحو التالي:
الطماطم: 6.5 جنيه للكيلو
البطاطس: 7 جنيهات للكيلو
البصل: 5 جنيهات للكيلو
الخيار، 3.5 جنيه للكيلو
الفلفل الرومي: 7.5 جنيه للكيلو
الكوسة: 6 جنيهات للكيلو
البرتقال: 6 جنيهات للكيلو
العنب البناتي: 12 جنيهًا للكيلو
المانجو العويس: 25 جنيهًا للكيلو
الطماطم: 6.5 جنيه للكيلو
البطاطس: 7 جنيهات للكيلو
البصل: 5 جنيهات للكيلو
الخيار، 3.5 جنيه للكيلو
الفلفل الرومي: 7.5 جنيه للكيلو
الكوسة: 6 جنيهات للكيلو
البرتقال: 6 جنيهات للكيلو
العنب البناتي: 12 جنيهًا للكيلو
المانجو العويس: 25 جنيهًا للكيلو