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تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات
توك شو
عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، على النحو التالي:

الطماطم: 6.5 جنيه للكيلو
البطاطس: 7 جنيهات للكيلو
البصل: 5 جنيهات للكيلو
الخيار، 3.5 جنيه للكيلو
الفلفل الرومي: 7.5 جنيه للكيلو
الكوسة: 6 جنيهات للكيلو
البرتقال: 6 جنيهات للكيلو
العنب البناتي: 12 جنيهًا للكيلو
المانجو العويس: 25 جنيهًا للكيلو

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