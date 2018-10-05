إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أسفرت حملة أمنية مكبرة في سوهاج، عن إزالة 56 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم إزالة 56 حكم وقرار قضائي، وتم حالتي تعدِ علي منافع النيل بمركز شرطة البلينا.



وفي مركز شرطة دار السلام، تم تنفيذ 3 أحكام وقرار قضائي، وفي دائرة قسم ثان شرطة سوهاج تم تنفيذ 19 إزالة لمباني بدون ترخيص، وفي مركز شرطة أخميم، تم تنفيذ حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية، وفي دائرة قسم شرطة جرجا، تم تنفيذ 30 قرار إزالة لمباني بدون ترخيص .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابات المختصة .



