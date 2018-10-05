معهد الفلك: الأربعاء المقبل غرة شهر صفر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر صفر للعام الهجرى الحالى (١٤٤٠ ) ، ستوافق فلكيا يوم الأربعاء المقبل، حيث سيثبت الهلال يوم الرؤية الشرعية الموافق الثلاثاء ٢٩ محرم الجارى.





وقال عودة في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم إن هلال شهر صفر سيولد فى الساعة الخامسة والدقيقة 47 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل ، وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).



