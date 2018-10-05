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معهد الفلك: الأربعاء المقبل غرة شهر صفر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
استطلاع هلال
استطلاع هلال
أ ش أ
صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر صفر للعام الهجرى الحالى (١٤٤٠ ) ، ستوافق فلكيا يوم الأربعاء المقبل، حيث سيثبت الهلال يوم الرؤية الشرعية الموافق الثلاثاء ٢٩ محرم الجارى.

وقال عودة في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم إن هلال شهر صفر سيولد فى الساعة الخامسة والدقيقة 47 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل ، وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وأضاف أنه فى باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 – 33 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17- 37 دقيقة) ، وبذلك يمكن رصده وعليه تكون غرة شهر صفر حسابيا يوم الأربعاء المقبل.

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