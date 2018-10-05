سعفان يهنئ محافظ الغربية بذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 7 أكتوبر باعتباره يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب الغربية خاصة، ذكرى انتصارهم على الحملة الفرنسية في عام 1798 في هذا اليوم، الذي يتواكب مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.
وأعرب وزير القوى العاملة، للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.