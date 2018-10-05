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زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
زلزال
زلزال
أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي عدم وجود خطر لحدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم "الجمعة".

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل - في السادس من سبتمبر - وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.

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