ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سوريا الديمقراطية تسيطر على مواقع جديدة إثر معارك مع داعش بدير الزور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
تحرير دير الزور
تحرير دير الزور
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم /الجمعة/، بتمكن "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على مناطق جديدة وواسعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور إثر معارك عنيفة مع تنظيم داعش.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن "قوات سوريا الديمقراطية" مدعومة بغطاء من طائرات التحالف الدولي تمكنت من قطع خط إمداد التنظيم في بلدة سوسة، وسط معلومات عن سقوط قتلى من الطرفين.

وفي إدلب، أشار المرصد إلى تجدد قصف قوات الجيش السوري لمناطق المعارضة المسلحة بالمحافظة، مضيفا أن الفصائل الموجود هناك لم تقم حتى الآن بسحب أسلحتها من المنطقة بحسب الاتفاق مع روسيا، لافتا إلى أن الجيش الروسي يواصل إرسال التعزيزات العسكرية على المنطقة.

ترشيحاتنا

إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة

زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

رئيس نادي النجوم يكشف سبب استمرار فريقه في الدوري المصري

وزير التعليم : نراقب أداء المدارس اليابانية يوميا حرصا على نجاحها

مزيكا فى السطح.. أجدد حفلات إيقاعات توم توم

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

سعفان يهنئ محافظ الغربية بذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية

عرض الطفلة ضحية عامل مدرسة أكتوبر على الطب الشرعي

موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

برلماني يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

البنتاجون: الصين تشكل خطرا على الجيش الأمريكي

الجمهوريون يتأهبون لتأييد تعيين كافانو لرئاسة المحكمة الأمريكية العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم .. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والسيول في فصل الخريف.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟