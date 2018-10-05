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أخبار البلد

شكري يستعرض مع أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري‬ برنامج الإصلاح الاقتصادي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أ ش أ
التقى وزير الخارجية سامح شكري مع "ساتوشي أوزاوا" رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري وأعضاء المجلس في غداء عمل اليوم "الجمعة"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو‬‪.‬

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن شكري استعرض - خلال اللقاء - تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار وزير الخارجية إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالي، وخفض إجمالي عجز الموازنة، وانخفاض نسبة البطالة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2017 /2018، بالإضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 44.1 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2014‬‪.‬

‫ولفت حافظ إلى أن شكري أكد - خلال اللقاء - حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي المباشر عبر سن قانون جديد للاستثمار، والذي ساهم في إيجاد الإطار التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الضرورية لإقامة المشروعات، وإنشاء عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى البلاد‬‪.‬

‫وفي نهاية اللقاء، دار حوار بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس حول الفرص المتاحة للتعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، فضلًا عن المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للمستثمرين الأجانب.‬

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