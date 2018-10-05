موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن عدسات المصورين التقطت اللحظة التي استقل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) بينما بدا شيء أبيض اللون يعلق بحذائه.



وقال كثير من المغردين إن هذا الشيء ما هو إلا ورق مرحاض علق بحذائه من عند نزوله من سيارته الليموزين ثم صعوده درج وباب الطائرة، حيث كان يغادر مدينة مينيابوليس، الخميس.



ولم يتضح بعد ما إذا كان ورق المرحاض العالق بحذاء ترامب منديل أم مجرد ورقة لاصقة وثابتة، ولكن أيا كان فقد انفصل هذا الشيء عن قدمه عندما وصل الجزء العلوي من الدرج، حسبما صورت الكاميرات.



وسرعان ما انتشرت صورة الحذاء الرئاسي على وسائل التواصل الاجتماعي.



والشهر الماضي، تعرض الرئيس الأمريكي لـ"لحظة محرجة أخرى" عندما ترددت الضحكات أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أثنى ترامب على الإنجازات "الاستثنائية" لإدارته.





