ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
بشرى
بشرى
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة بشرى التى أكملت 42 عاما، وتعتبر بشرى من الفنانات التى تحرص دائما على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمى بموقع انستجرام، بإطلالتها اليومية.

وتعرف بشرى بذوقها الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تتناسب مع قوامها وتزيد من أناقتها، خاصة الفساتين التي تتميز بالأناقة والجرأة.

كما تتميز بشرى باختيار تسريحات شعر مختلفة ومميزة تمنحها شكلا غير تقليدي، وتعتمد أيضا على صيحات المكياج الراقية التى تبرز جمالها.




في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

ترشيحاتنا

استعدادات وتجهيزات مبهرة لمنتدى شاب العالم.. فيديو

روسيا ردا على حملة هولندا: لم نفصح بعد عن جنسية الصاروخ المسقط للطائرة الماليزية

زلزال شديد يضرب شمال اليابان

رئيس قطاع التعليم العام يهنئ المدرسين المصريين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

مينا عطا لـ صدى البلد: أؤيد فكرة تقديم المطرب للبرامج

السفارة المصرية في فيينا تحتفل بذكرى أكتوبر بفيلم جدو البطل

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

تطوير العشوائيات: تعويض متضرري الخط الثالث للمترو

البنتاجون: الصين تشكل خطرا على الجيش الأمريكي

باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. صور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى تطوير
باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو
طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. فيديو
توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟