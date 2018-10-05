في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة بشرى التى أكملت 42 عاما، وتعتبر بشرى من الفنانات التى تحرص دائما على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمى بموقع انستجرام، بإطلالتها اليومية.



وتعرف بشرى بذوقها الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تتناسب مع قوامها وتزيد من أناقتها، خاصة الفساتين التي تتميز بالأناقة والجرأة.



كما تتميز بشرى باختيار تسريحات شعر مختلفة ومميزة تمنحها شكلا غير تقليدي، وتعتمد أيضا على صيحات المكياج الراقية التى تبرز جمالها.









