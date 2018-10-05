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حوادث

التحقيق فى واقعة مشاجرة بين عائلتين وحرق مخزن بصل بقليوب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
بدأت النيابة العامة، التحقيق فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بقليوب واشتعال النيران فى مخزن بصل بسبب مطب صناعي حيث أمرت النيابة بالتحفظ على طرفى المشاجرة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وندب المعمل الجنائى لفحص حريق المخزن المحترق

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق بأحد مخازن البصل بقرية الشرقاوي التابعة لمركز قليوب.

وانتقل المقدم هيثم حجاج مأمور القسم وتبين أن السبب مشادة كلامية بين عائلتين بقرية الشرقاوى تحولت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي وتم ضبط أطراف المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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