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رياضة

تريزيجيه في مهمة إنقاذ قاسم باشا من نزيف النقاط أمام جوزتيبي بالدوري التركي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجية منافسه جوزتيبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.

ويسعي تريزيجية لقيادة فريقه لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط بعد نزيف النقاط الحاد الذي تعرض له الفريق خلال المواجهات الماضية في البطولة .

وتعرض فريق قاسم باشا لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام طرابزون سبور بنتيجة اربعة اهداف لهدفين .

ويحتل قاسم باشا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري اتركي برصيد 12 نقطة بينما جاء فريق جوزتيبي في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

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