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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة العالمية كيت وينسليت بعيد ميلادها الـ43، وعلى الرغم من ذلك لا تزال كيت تحافظ على أناقتها التي تميزها عن غيرها من النجمات.

وتفاجئ "كيت" دائما الجميع بإطلالاتها المميزة في كل مناسبة أو مهرجان تشارك فيه، حيث اعتادت الاهتمام بإطلالاتها الساحرة التى تنال إعجاب الجمهور دائما مما جعل الكثير من الفتيات يعتبرونها أيقونة للجمال والأناقة.

وتتميز إطلالات كيت بالتنوع ما بين الفساتين الفخمة والملابس الكلاسيك، كما أنها لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

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