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محافظات

صحة القليوبية توجه إدارة النفايات بصيانة دورية للسيارات والأجهزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم التنبيه على إدارة النفايات الطبية بصحة بالقليوبية للاهتمام بمتابعة وعمل صيانة دورية للسيارات وجميع الأجهزة الخاصة بالنفايات خاصة خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة والتى انطلقت بالمحافظة الاثنين الماضى وتنتهى نهاية نوفمبر المقبل.

وأشار الطباخ إلى أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يترددون على المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة للفحص الطبى اللازم بالمجان، لافتا إلى أنه يوجد متابعة دقيقة على مدار اليوم لفعاليات المبادرة على مستوى المحافظة.

وناشد المواطنين الذهاب للكشف على فيروس سى حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس سي، مؤكدا أن هذا المرض بدون متابعة او علاج سيؤدى الى مضاعفات خطيرة حيث ان مستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون.

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