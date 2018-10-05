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رياضة

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الإسبانية أن كريستيانو رونالدو كلف محاميا أمريكيا كبيرا بتولى امر القضية المرفوعة ضده في عام 2009 بتهمة الاغتصاب.

وحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية فإن المحامي يدعى ديفيد شرينوف ويطلق عليه محامي النجوم وهو متخصص في القانون الجنائي وتولي العديد من قضايا مشاهير أمريكا أمثال شاكيل اونيل، مايك تايسون، الامريكي اندريه اغاسي، برونو المريخ، ليوناردو دي كابريو، باريس هيلتون، جيمي فوكس أو أقارب مايكل جاكسون.

وأضافت الصحيفة أن المحامي يملك شركة خاصة به في مجال المحاماة وأنه عندما تولي القضية لم يهدر الوقت بل أصدر بيانا ينفي فيه كل ما اثير حول موكله كريستيانو رونالدو.

يذكر أن كاثرين مايوركا أقامت دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيجاس عام 2009 .

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