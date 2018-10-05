ضبط سائقين احتجزوا نصابا داخل أحد العقارات بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على سائقين لاحتجازهما آخر بأحد العقارات بشبرا الخيمة لقيامه بالنصب عليهم بمبلغ 262 ألف جنيه ولكنه غافلهم وقفز من إحدى الشرفات وأصيب بكسور وجروح.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مفاده سقوط شخص من علو بأحد العقارات بالشارع الجديد بعزبة رستم بدائرة القسم.



وبالانتقال تبين قيام "عزت ع. ع" بالقفز من شرفة بالطابق الثانى من العقار المشار إليه وتم نقله بمعرفة الأهالى لمستشفى ناصر العام وتبين إصابته بكسور وجروح متفرقة وتمكن الأهالى من ضبط "محمود س.م" 24سنه سائق و"رامى ر.ع" سائق مالك العقار.



ومن خلال الفحص تبين أن "المصاب" نصب على صاحب محل إطارات وبطاريات كائن بميدان فيكتوريا بدائرة قسم شرطة الساحل وآخر "صديق المتهم الأول المضبوط" والاستيلاء منهما على "262 ألف جنيه".



وعقب إيهامهما بأن لديه صفقة إطارات وبطاريات تحصل عليها من توكيل سيارات بأبورواش بالجيزة واصطحبهما للتوكيل وتحصل منهما على المبلغ المالى وفر هاربا.



وفى وقتٍ لاحق تقابلا معه بأحد المقاهى بمنطقة المهندسين بالجيزة واستعانا بالمتهمين المضبوطين واصطحبوه للشقة محل البلاغ واحتجزوه بها وتركوه لحين رد المبلغ المالى إلا أنه غافلهم وقفز من شرفة العقار.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بما جاء بالفحص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الهاربين وتولت النيابة التحقيق.