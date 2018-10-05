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باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
أحمد علي
أحمد علي
توك شو
قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي،إن كافة المؤشرات التي شهدت تحسنًا ملحوظًا بناء على تقرير صادر من البنك الأمريكي "جي بي مورجان" الذي يتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري لمصر بنسبة تصل إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2018 على أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019- 2020، يعطي دلالة هامة على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.

وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج هذا الصباح المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم،الجمعة، أنه بعد إنتهاء كل مرحلة من مراحل برامج الإصلاح الاقتصادي يأتي بعدها مرحلة تقييم لمعرفة مدى إيجابية البرنامج من عدمها.

وأشار إلى أنه إذا كانت التقييمات إيجابية في مجملها، فإنه يكون لها مردود إيجابي على المستوى الإقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وإرتفاع تحويلات المصريين بالخارج، كما أن هناك إنخفاض في معدل البطالة.

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