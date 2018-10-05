هنا عاش بوتين باسم مستعار كمتدرب في الـ كي جي بي.. فيديو

بثت قناة "زفيزدا" الروسية في سابقة هي الأولى من نوعها، لقطات من الغرفة التي عاش فيها الرئيس فلاديمير بوتين أثناء دراسته في أكاديمية المخابرات الخارجية التابعة لـ"كي جي بي" بالاتحاد السوفييتي.





وعرضت القناة التلفزيونية الروسية في برنامج مكرس للذكرى الثمانين الأكاديمية الاستخبارات الخارجية، غرفة واحدة من بين الغرف الكثيرة التي يعيش فيها منتسبو الأكاديمية أثناء دراستهم.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" أيضًا عن مقدم البرنامج قوله "لقد عاش في هذه الغرفة لمدة عام المتدرب بلاتوف"، لافتا إلى أن طلاب الأكاديمية مراعاة للسرية التامة يحملون ألقابا وهمية، و"بلاتوف" كان اسما مستعارا لـ"بوتين".





وبينت اللقطات غرفة تقليدية تسع شخصين، فيما علّق مقدم البرنامج قائلا: "الحقيقة أن الظروف الحالية أكثر راحة مما كانت عليه حين عاش هنا الرئيس الروسي".





يذكر أن أكاديمية الاستخبارات الخارجية تأسست في 3 أكتوبر عام 1938 بصفة مدرسة للشؤون الخاصة، وتغير اسمها عدة مرات على مر الزمن حتى عام 1994 حين أطلق عليها اسم أكاديمية الاستخبارات الخارجية.



