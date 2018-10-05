ضبط 1033 حكما قضائيا و1911 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

واصلت الأجهزة مديرية أمن البحيرة، حملاتها الانضباطية بدائرة أقسام ومراكز المديرية،بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.



وتمكنت الحملة من تنفيذ 1003 حكمًا قضائيًا وتحصيل 2415 جنيه غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1911 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".



كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 1244 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية بالشوارع.