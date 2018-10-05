ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1033 حكما قضائيا و1911 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
جمالات الدمنهورى
واصلت الأجهزة  مديرية أمن البحيرة، حملاتها الانضباطية بدائرة أقسام ومراكز المديرية،بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1003 حكمًا قضائيًا وتحصيل 2415 جنيه غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1911 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".

كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 1244 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية بالشوارع.

ترشيحاتنا

النيابة توجه اتهامات لـ 7 من أولتراس أهلاوي بالانضمام لجماعة إرهابية

نابولي وليفربول .. تعرف على ترتيب المجموعة وموعد اللقاء القادم.. فيديو

ختام اجتماعات المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولى بواشنطن اليوم

شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

4 أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين إلى مدينة بني سويف الجديدة

النفط يرتفع قبيل عقوبات أمريكية على إيران

الإسكان: مشروع JANNA بأفضل مواقع المدن الجديدة والتخصيص بأسبقية الحجز

مجاهد: سنغير جميع مناهج التعليم الفني لنظام الجدارات خلال السنوات القادمة

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم .. فيديو

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

مراسل سابق للجزيرة: قطر في طليعة الدول المتجسسة على الأجانب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

سيد زكريا.. أسد سيناء قتل كتيبة من جيش العدو بمفرده وأخفت إسرائيل قتله 23 عاما.. فيديو وصور

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

اليوم.. غزة تستعد لجمعة الثبات والصمود..والاحتلال يعزز قواته

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو
مدير متحف الآثار بالإسكندرية: نواجه أزمة في تمويل ترميم القصور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟