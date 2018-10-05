ضبط 60 مخالفة في حملة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، حملة لإزالة الإشغالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.





وقال محمد الحسينى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر إن الحملة شارك فيها مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب ومدير إدارة شرطة المرافق ومأمور مركز شبين القناطر واستهدفت رفع كافة الإشغالات من شوارع مدينة شبين القناطر.





ونوه إلى أنه تم شن الحملة بطرق وشوارع وميادين المدينة وأسفرت عن تطهير شوارع المدينه وعودة الشوارع إلى طبيعتها ورفع كافة الإشغالات ومعوقات الطريق العام، حيث تم تحرير أكثر من 60 مخالفة متنوعة.



